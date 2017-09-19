Родители других учеников не хотят, чтобы принц Джордж учился с их детьми

Теперь выяснилось, что родители других учеников недовольны, тем что принц обучается вместе с их детьми. А проблема возникла после того, как некоторые СМИ обвинили Луизу Чантри в том, что она хотела выкрасть принца Джорджа. Но она собиралась лишь снять детей на видео.«Подобные инциденты пугают всех нас. Принц Джордж не должен больше ходить в эту школу. За это выступают все матери, ведь его присутствие ставит под угрозу нас, местных, и наших детей», — написано в обращении родителей директору школы.Сможет ли Джордж продолжить обучение в данной школе, пока не ясно.