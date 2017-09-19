Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха

Недавно Ким Кардашьян вышла в свет в шубе, возмутив Памелу. Она решила написать официальное письмо Ким, попросив отказаться от натурального меха.«Дорогая Ким, было приятно тебя видеть тебя на нью-йоркской Неделе моды. Я рада, что мы давно дружим, и я знаю, что ты прекрасный человек с большим сердцем. Я пишу тебе с просьбой о сострадании к настоящим жертвам моды — животным, которые были убиты ради меха. Ты знаешь, что я люблю тебя, и ты можешь быть героем для животных и отличным примером для своих фолловеров», - обратилась Андерсон к Кардашьян.Всем хорошо известно, что Ким является любительницей шуб, из-за чего ей нередко приходится терпеть нападки со стороны активистов РЕТА.