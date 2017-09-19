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Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха

Сегодня, 11:10
Памела Андерсон известна тем, что уже на протяжении длительного времени является вететарианкой и выступает за права животных, высказываясь против ношения натурального меха.

Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха
Недавно Ким Кардашьян вышла в свет в шубе, возмутив Памелу. Она решила написать официальное письмо Ким, попросив отказаться от натурального меха.

Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха


«Дорогая Ким, было приятно тебя видеть тебя на нью-йоркской Неделе моды. Я рада, что мы давно дружим, и я знаю, что ты прекрасный человек с большим сердцем. Я пишу тебе с просьбой о сострадании к настоящим жертвам моды — животным, которые были убиты ради меха. Ты знаешь, что я люблю тебя, и ты можешь быть героем для животных и отличным примером для своих фолловеров», - обратилась Андерсон к Кардашьян.

Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха


Всем хорошо известно, что Ким является любительницей шуб, из-за чего ей нередко приходится терпеть нападки со стороны активистов РЕТА.

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Ключевые слова: Памела Андерсон, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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