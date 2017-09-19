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Ангелина Вовк затаила обиду на Аллу Пугачеву

Сегодня, 11:21
Несколько дней назад известной телеведущей Ангелине Вовк исполнилось 75 лет.

Ангелина Вовк затаила обиду на Аллу Пугачеву
В беседе с журналистом женщина вспомнила музыкальный фестиваль "Песня года", который вела на протяжении многих лет. Но в 2006 году Алла Пугачева решила вмешаться в процесс создания "Песни года" и в итоге было принято решение, что Ангелина Вовк и Евгений Меньшов уже не нужны.

Ангелина Вовк затаила обиду на Аллу Пугачеву


«Я считаю, что заслужила хотя бы то, чтобы мой уход был более красиво обставлен. Я телевизионный работник, который отдал жизнь телевидению, не заработав бешеных гонораров и денег. Я долгие годы вела фестиваль, ещё до того как появились Крутой и Пугачева. А передо мной даже никто не извинился. А ведь я в свое время отстояла этот фестиваль, когда его собирались закрывать. Не Крутой, не Пугачева отстояли «Песню года», а я! Пугачева достаточно редко появлялась на фестивале, и судьба его ее совершенно не волновала. Но… Если кому-то так поступать, как обошлись со мной, позволяет совесть, это его личное дело. Все в духе времени. Мы сталкиваемся с таким поведением на каждом шагу, когда люди ведут себя грубо и некрасиво», — признается Вовк.

Теперь Ангелина Михайловна ждет публичных извинений от Примадонны.

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Ключевые слова: Ангелина Вовк, Алла Пугачева

Количество просмотров: 1 118
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Скриншот

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