Ангелина Вовк затаила обиду на Аллу Пугачеву

В беседе с журналистом женщина вспомнила музыкальный фестиваль "Песня года", который вела на протяжении многих лет. Но в 2006 году Алла Пугачева решила вмешаться в процесс создания "Песни года" и в итоге было принято решение, что Ангелина Вовк и Евгений Меньшов уже не нужны.«Я считаю, что заслужила хотя бы то, чтобы мой уход был более красиво обставлен. Я телевизионный работник, который отдал жизнь телевидению, не заработав бешеных гонораров и денег. Я долгие годы вела фестиваль, ещё до того как появились Крутой и Пугачева. А передо мной даже никто не извинился. А ведь я в свое время отстояла этот фестиваль, когда его собирались закрывать. Не Крутой, не Пугачева отстояли «Песню года», а я! Пугачева достаточно редко появлялась на фестивале, и судьба его ее совершенно не волновала. Но… Если кому-то так поступать, как обошлись со мной, позволяет совесть, это его личное дело. Все в духе времени. Мы сталкиваемся с таким поведением на каждом шагу, когда люди ведут себя грубо и некрасиво», — признается Вовк.Теперь Ангелина Михайловна ждет публичных извинений от Примадонны.