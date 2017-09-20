Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья

32-летний спортсмен участвовал в разработке дизайна моделей, а также продумывал рекламную кампанию. Криштиану решил сам представить новый бренд.«Мой любимый принт в новой коллекции — камуфляж. Этот дизайн стал источником вдохновения для нас при выборе концепции рекламной кампании. Было весело играть в маскировку. Часто думаю, что мог бы сделать, если бы стал невидимым. Точно подшучивал бы над другими членами команды целый день. Я ценю смелость и озорство как в профессиональном, так и в личном плане.Новая коллекция CR7 отражает мое восприятие вещей. Использую любую возможность добавить остроты и цвета в свой день. Яркое нижнее белье — это, как мне кажется, отличная идея для начала», — поделился Криштиану.Роналду является не только известным футболистом, но также нередко снимается в рекламе.