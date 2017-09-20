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Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья

Сегодня, 12:44
Несколько дней назад знаменитый футболист Криштиану Роналду выпустил новую коллекцию нижнего белья.

Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья
32-летний спортсмен участвовал в разработке дизайна моделей, а также продумывал рекламную кампанию. Криштиану решил сам представить новый бренд.

Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья


«Мой любимый принт в новой коллекции — камуфляж. Этот дизайн стал источником вдохновения для нас при выборе концепции рекламной кампании. Было весело играть в маскировку. Часто думаю, что мог бы сделать, если бы стал невидимым. Точно подшучивал бы над другими членами команды целый день. Я ценю смелость и озорство как в профессиональном, так и в личном плане.

Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья


Новая коллекция CR7 отражает мое восприятие вещей. Использую любую возможность добавить остроты и цвета в свой день. Яркое нижнее белье — это, как мне кажется, отличная идея для начала», — поделился Криштиану.

Роналду является не только известным футболистом, но также нередко снимается в рекламе.

Криштиану Роналду стал лицом марки нижнего белья

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 1 209
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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