Кейт Миддлтон может не выносить ребенка

Первые две беременности Кейт мучил сильный токсикоз, а на этот раз он стал еще сильнее. Женщину рвет по 20-25 раз в сутки, из-за чего она теряет вес и не может есть. В результате это сказывается на метаболизме и составе крови Кейт. Поэтому, по словам специалистов, есть угроза выкидыша.Стоит отметить, что об интересном положении герцогини стало известно в начале сентября. Она даже не смогла проводить своего сына в первый класс, так как чувствовала себя плохо.