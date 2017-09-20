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Кейт Миддлтон может не выносить ребенка

Сегодня, 13:28
В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастают двое замечательных детей, Джордж и Шарлотта, а сейчас герцогиня Кембриджская находится в ожидании третьего ребенка.

Кейт Миддлтон может не выносить ребенка
Первые две беременности Кейт мучил сильный токсикоз, а на этот раз он стал еще сильнее. Женщину рвет по 20-25 раз в сутки, из-за чего она теряет вес и не может есть. В результате это сказывается на метаболизме и составе крови Кейт. Поэтому, по словам специалистов, есть угроза выкидыша.

Стоит отметить, что об интересном положении герцогини стало известно в начале сентября. Она даже не смогла проводить своего сына в первый класс, так как чувствовала себя плохо.

Кейт Миддлтон может не выносить ребенка

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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