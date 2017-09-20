Стоит отметить, что об интересном положении герцогини стало известно в начале сентября. Она даже не смогла проводить своего сына в первый класс, так как чувствовала себя плохо.
Кейт Миддлтон может не выносить ребенка
Сегодня, 13:28
В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастают двое замечательных детей, Джордж и Шарлотта, а сейчас герцогиня Кембриджская находится в ожидании третьего ребенка.
Первые две беременности Кейт мучил сильный токсикоз, а на этот раз он стал еще сильнее. Женщину рвет по 20-25 раз в сутки, из-за чего она теряет вес и не может есть. В результате это сказывается на метаболизме и составе крови Кейт. Поэтому, по словам специалистов, есть угроза выкидыша.
Стоит отметить, что об интересном положении герцогини стало известно в начале сентября. Она даже не смогла проводить своего сына в первый класс, так как чувствовала себя плохо.
Стоит отметить, что об интересном положении герцогини стало известно в начале сентября. Она даже не смогла проводить своего сына в первый класс, так как чувствовала себя плохо.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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