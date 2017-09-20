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Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой

Сегодня, 13:36
Поклонники творчества популярной певицы Ирины Аллегровой были встревожены, узнав о том, что она приняла решение завершить музыкальную карьеру.

Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой
СМИ сообщали о том, что исполнительница распустила своих музыкантов, на что недавно 65-летняя Аллегрова заявила, что все это сплетни.

«Вы сегодня видели моих музыкантов? Вопрос исчерпан. Они здесь, со мной. Вы не верьте всему, что пишут в интернете», — ответила Ирина после выступления в Сочи.

Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой


Композитор Игорь Крутой успокоил фанатов певицы, заявив: «Ирина пока не будет ездить с турами. Человек может за столько лет работы на сцене устать. Возможно, она будет делать какие-то паузы. Хотя она очень востребована».

Так что Аллегрова просто приняла решение не ездить на длительные гастроли, но музыкальную карьеру пока завершать не спешит.

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Ключевые слова: Ирина Аллегрова, Игорь Крутой

Количество просмотров: 442
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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