Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой

СМИ сообщали о том, что исполнительница распустила своих музыкантов, на что недавно 65-летняя Аллегрова заявила, что все это сплетни.«Вы сегодня видели моих музыкантов? Вопрос исчерпан. Они здесь, со мной. Вы не верьте всему, что пишут в интернете», — ответила Ирина после выступления в Сочи.Композитор Игорь Крутой успокоил фанатов певицы, заявив: «Ирина пока не будет ездить с турами. Человек может за столько лет работы на сцене устать. Возможно, она будет делать какие-то паузы. Хотя она очень востребована».Так что Аллегрова просто приняла решение не ездить на длительные гастроли, но музыкальную карьеру пока завершать не спешит.