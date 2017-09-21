Анна Калашникова прокомментировала свои фотографии в обнаженном виде

Исполнительница, кроме посещения различных мероприятий, также успела понежиться под жарким солнцем. И в момент, когда она решила переодеть свой купальник, папарацци засняли ее в обнаженном виде.«Честно говоря, комментировать и оправдываться мне особо не в чем. Подражать Анастасии Волочковой я не планировала. Просто в той части пляжа, где я собиралась купаться, не работали или были заняты все кабинки. И я решила переодеться за камнями. Сделать это скромно у меня, увы, не получилось, заметили журналисты. Так что советую всем звездам, которые в дальнейшем планируют отдыхать на сочинских пляжах, внимательно смотреть по сторонам, когда они будут переодеваться», - сообщила Калашникова журналистам.Все таки сомнительно, что на пляже можно найти какой-то укромный уголок, кроме кабинки для переодевания, чтобы никто тебя не заметил.