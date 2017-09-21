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Александр Задойнов оставил фанатов в недоумении свадебными фото

Сегодня, 11:26
Недавно в микроблоге экс-участника главной телестройки страны Александра Задойнова появились снимки, на которых он позирует в костюме синего цвета.

Александр Задойнов оставил фанатов в недоумении свадебными фото
Под фотографией мужчина добавил хэштег «а где же моя невеста». Подписчики посчитали, что Александр сделал предложение своей девушке, фотографу Ольге Коваль. Да и на личной странице женщины появились снимки в свадебном платье, но лицо жениха на них скрыто.

Александр Задойнов оставил фанатов в недоумении свадебными фото


«Говорят, от судьбы не убежишь... Я всегда считала, что мы сами творцы своей жизни. Но есть необъяснимые вещи, с которыми трудно поспорить и ты понимаешь, что все-таки мы предполагаем, а Бог располагает...» – написала Ольга.

Ну что же, поклонникам остается лишь ждать официального заявления от Задойнова, будем надеяться, что это случится скоро.

Александр Задойнов оставил фанатов в недоумении свадебными фото

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Ключевые слова: Александр Задойнов

Количество просмотров: 598
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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