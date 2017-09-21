Александр Задойнов оставил фанатов в недоумении свадебными фото

Под фотографией мужчина добавил хэштег «а где же моя невеста». Подписчики посчитали, что Александр сделал предложение своей девушке, фотографу Ольге Коваль. Да и на личной странице женщины появились снимки в свадебном платье, но лицо жениха на них скрыто.«Говорят, от судьбы не убежишь... Я всегда считала, что мы сами творцы своей жизни. Но есть необъяснимые вещи, с которыми трудно поспорить и ты понимаешь, что все-таки мы предполагаем, а Бог располагает...» – написала Ольга.Ну что же, поклонникам остается лишь ждать официального заявления от Задойнова, будем надеяться, что это случится скоро.