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Антон Привольнов вынужден был закрыть свой бизнес

Сегодня, 11:31
Ведущий "Контрольной закупки" Антон Привольнов четыре года назад вместе со своим братом и друзьями открыл кафе "Пюре", но, к сожалению, его бизнес рухнул.

Антон Привольнов вынужден был закрыть свой бизнес
Средний чек в заведении был в районе 1000-1500 рублей, в итоге кафе не окупилось. Также проблемы были с лиценцией на алкоголь, но Антон не переживает и полон оптимизма.

Антон Привольнов вынужден был закрыть свой бизнес


«Я не расстроен, – ответил телеведущий. – В дальнейшем буду мудрее. Кстати, уже начал присматривать помещение под новый проект. Езжу по городу, смотрю по сторонам и потихоньку прикидываю, где и что можно сделать».

Стоит отметить, что и в личной жизни мужчины не все гладко, в начале лета он развелся со своей супругой Ольгой, с которой прожил десять лет.

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Ключевые слова: Антон Привольнов

Количество просмотров: 832
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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