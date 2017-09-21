Антон Привольнов вынужден был закрыть свой бизнес

Средний чек в заведении был в районе 1000-1500 рублей, в итоге кафе не окупилось. Также проблемы были с лиценцией на алкоголь, но Антон не переживает и полон оптимизма.«Я не расстроен, – ответил телеведущий. – В дальнейшем буду мудрее. Кстати, уже начал присматривать помещение под новый проект. Езжу по городу, смотрю по сторонам и потихоньку прикидываю, где и что можно сделать».Стоит отметить, что и в личной жизни мужчины не все гладко, в начале лета он развелся со своей супругой Ольгой, с которой прожил десять лет.