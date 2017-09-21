Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом

Несмотря на то, что с момента развода знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже достаточно времени, актриса до сих пор переживает по этому поводу.

На днях Анджелина посетила вечернее шоу, которое выходит на телеканале ABC. Актриса и ведущая мило беседовали, пока журналистка Джуджу Чан не задала вопрос касательно расставания актеров.Сотрудники передачи заявляют, что Джоли пришла в ярость и даже не стала отвечать на данный вопрос.«Она правда сильно разозлилась. Она не знала, что будут вопросы личного характера», — поделились сотрудники телеканала.Конечно же, данный момент не вошел в эфир программы, но явно выбил актрису из колеи.