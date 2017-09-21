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Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом

Сегодня, 12:02
Несмотря на то, что с момента развода знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже достаточно времени, актриса до сих пор переживает по этому поводу.

Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом
На днях Анджелина посетила вечернее шоу, которое выходит на телеканале ABC. Актриса и ведущая мило беседовали, пока журналистка Джуджу Чан не задала вопрос касательно расставания актеров.

Сотрудники передачи заявляют, что Джоли пришла в ярость и даже не стала отвечать на данный вопрос.

Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом


«Она правда сильно разозлилась. Она не знала, что будут вопросы личного характера», — поделились сотрудники телеканала.

Конечно же, данный момент не вошел в эфир программы, но явно выбил актрису из колеи.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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