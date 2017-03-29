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У Гуфа возник конфликт с новым супругом Айзы Анохиной

Сегодня, 12:09
На днях рэпер Гуф вернулся из Бали, где виделся со своей экс-супругой и сыном Сэмом.

У Гуфа возник конфликт с новым супругом Айзы Анохиной
Мужчина признался, что не смог найти общий язык с нынешним мужем Айзы, серфером Дмитрием Анохиным. Музыкант остался в дружеских отношениях с экс-супругой, и это видимо не устраивает нового супруга женщины.

У Гуфа возник конфликт с новым супругом Айзы Анохиной


«Я абсолютно трезвый и злой. Отдохнул на Бали, блин. Не срослась у меня дружба с этим айзиным чуви, извините меня за выражение, который мне пишет: «Не пиши моей жене». Иди ты. «Не пиши твоей жене?» Это мать моих детей, придурок. Я пишу ей только по Сэму. Она мне не нужна после тебя. Может быть, у меня трэшняк, но это происходит у всех психов по осени. Если я сойду с ума, я сяду в дурку, пролежу месяцок и выйду, буду отдыхать еще два года», – возмутился рэпер.

Такое заявление Гуфа удивило его подписчиков, они не знали как реагировать на такой негатив со стороны музыканта.

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Ключевые слова: Гуф, Айза Анохина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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