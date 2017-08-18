Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе

Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом

Несмотря на то, что с момента развода знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже достаточно времени, актриса до сих пор переживает по этому поводу.