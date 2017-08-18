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Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе

Сегодня, 00:15
После того, как Павел Артемьев покинул популярную группу, о его творчестве практически ничего не было слышно.

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе
А между тем, Павел организовал собственную группу, стал её продюсером, играет в театре и в ближайшее время примет участие в международном арт-проекте JuliusMeinl.

1 октября 2017 кофе Julius Meinl с 16-00 до 20-00 приглашает всех на открытие pop-up «Галереи Несказанного» в Центр МАРС по адресу Пушкарев переулок дом 5. Это мероприятие приурочено к празднованию Международного дня кофе в России и является главной частью международного арт-проекта «Скажи несказанное».

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе


Идея проекта заключается в том, что иногда в силу жизненных обстоятельств люди оставляют несказанными важные слова – «прости меня», «я горжусь тобой», «я люблю тебя», «ты лучше всех», «я был не прав» и многие другие.

Так вот, Julius Meinl предлагает донести все несказанное через поэзию, и на открытии «Галереи Несказанного» зрители увидят яркий театрально-поэтический перфоманс, исполненный звездами театра «Практика».

Среди выступавших как раз и будет Павел Артемьев, а также актеры Юлия Волкова, Виталий Щанников, Ксения Лавроненко, и уличный поэт, победитель многочисленных хип-хоп баттлов Лёва RE-pac. Над организацией перфоманса работает режиссер театра «Современник» Кирилл Вытопов в соавторстве с Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской, а за медиа-арт отвечает московский поэт и художник Павлик Кузнецов.

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе


Попасть на открытие «Галереи Несказанного» сможет каждый. Для этого нужно просто стать участником проекта «Скажи несказанное», выбрать одну из 11 тем, предложенных Julius Meinl на странице @JuliusMeinlRussia, и написать стихотворение, посвященное любимому человеку. Самые пронзительные из этих стихов смогут стать экспонатами pop-up «Галереи Несказанного».

Приобщиться к празднованию Международного дня кофе можно и другим способом. Для этого достаточно выбрать удобное кафе на карте Julius Meinl и прийти туда с дорогим вам человеком, получив в подарок кофе и стихи.

Все подробности можно узнать на сайте Julius Meinl и на страничках в FB и instagram

#MeetWithAPoem2017 #PoetryForChange #JuliusMeinl #ГалереяНесказанного

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев примет участие в необычном перфомансе

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Ключевые слова: Павел Артемьев

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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