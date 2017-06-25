Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян

Эшли Грэм известна своими призывами к женщинам не стесняться собственной фигуры, какой бы она ни была, и выбирать даже самые откровенные наряды. В этом смысле у неё со светской львицей Ким Кардашьян действительно много общего. В недавнем интервью Грэм призналась, что Кардашьян для неё - икона стиля: "Она всегда выглядит невероятно сексуально, и, в тоже время, не прикладывает к этому особых усилий. Она показывает своё тело так, как будто только что встала с постели"."Не нужно думать о правилах, в моде их нет. Я поняла это, когда сама попала в эту индустрию. Носите ту одежду, которая вам нравится и чувствуйте себя в ней комфортно" - добавила Эшли.