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Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян

Сегодня, 16:19
Самая известная пышнотелая модель Эшли Грэм восхищается Ким Кардашьян.

Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян
Эшли Грэм известна своими призывами к женщинам не стесняться собственной фигуры, какой бы она ни была, и выбирать даже самые откровенные наряды. В этом смысле у неё со светской львицей Ким Кардашьян действительно много общего. В недавнем интервью Грэм призналась, что Кардашьян для неё - икона стиля: "Она всегда выглядит невероятно сексуально, и, в тоже время, не прикладывает к этому особых усилий. Она показывает своё тело так, как будто только что встала с постели".

Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян


Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян


"Не нужно думать о правилах, в моде их нет. Я поняла это, когда сама попала в эту индустрию. Носите ту одежду, которая вам нравится и чувствуйте себя в ней комфортно" - добавила Эшли.

Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян


Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Эшли Грэм, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, hochu.ua

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