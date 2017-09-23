Марию Голубкину больше всего волнует успех в карьере

Влюбленные даже собирались сыграть свадьбу, но незадолго до торжества отменили помолвку.«Голубкина ищет в мужчине, в первую очередь, партнера, помощника, а не любовника. Не исключено, что она никогда не выйдет замуж и больше не родит - двоих детей звезде вполне достаточно. Чтоб обрести гармонию с собой, Маше нужно учиться терпению и избавляться от гордыни и категоричности.А также перестать все время сомневаться в себе и смело идти вперед. Если всегда будет стремиться к карьерному, духовному и личностному росту, ей в жизни будет сопутствовать удача и везение», - считает звездный нумеролог Клара Кузденбаева.Да и сейчас в отношениях Голубкиной и Ливанова не все ясно, в настоящее время влюбленные проводят время вместе в Санкт-Петербурге.