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Марию Голубкину больше всего волнует успех в карьере

Сегодня, 17:19
Все лето в Сети активно обсуждался роман актрисы Марии Голубкиной и ведущего и писателя Бориса Ливанова.

Марию Голубкину больше всего волнует успех в карьере
Влюбленные даже собирались сыграть свадьбу, но незадолго до торжества отменили помолвку.

«Голубкина ищет в мужчине, в первую очередь, партнера, помощника, а не любовника. Не исключено, что она никогда не выйдет замуж и больше не родит - двоих детей звезде вполне достаточно. Чтоб обрести гармонию с собой, Маше нужно учиться терпению и избавляться от гордыни и категоричности.

Марию Голубкину больше всего волнует успех в карьере


А также перестать все время сомневаться в себе и смело идти вперед. Если всегда будет стремиться к карьерному, духовному и личностному росту, ей в жизни будет сопутствовать удача и везение», - считает звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Да и сейчас в отношениях Голубкиной и Ливанова не все ясно, в настоящее время влюбленные проводят время вместе в Санкт-Петербурге.

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Ключевые слова: Мария Голубкина, Борис Ливанов

Количество просмотров: 598
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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