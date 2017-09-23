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Юлия Высоцкая сообщила, почему редко снимается в кино

Сегодня, 17:35
На днях известная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Юлия Высоцкая сообщила, почему редко снимается в кино
В ходе беседы Юлии был задан вопрос, почему же ее так редко можно увидеть на больших экранах. Журналист выдвинул предположение, что Высоцкой запрещает сниматься ее супруг режиссер Андрей Кончаловский.

Юлия Высоцкая сообщила, почему редко снимается в кино


«Если бы это был диктат мужа, я бы никогда не посмела напрямую сказать, наоборот, стала бы отпираться: что вы, что вы, он даже хочет, чтобы я снималась! Никто и никогда не признается в жизни, что есть диктат… – поделилась женщина. – Не знаю, так складывается моя судьба. Так идет моя дорога. (…) Тот материал, который я получаю, не вызывает во мне внутреннего отклика, и, наверное, тень моего мужа производит определенное впечатление на режиссеров – никому не интересно снимать чужую артистку, всем хочется со своими работать. Я мало снимаюсь, но у меня нет актерского отчаяния».

Все же Юлию можно увидеть в спектаклях, да и вот уже 15-й сезон телеведущая ведет передачу "Едим дома".

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

Количество просмотров: 793
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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