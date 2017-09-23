Юлия Высоцкая сообщила, почему редко снимается в кино

«Если бы это был диктат мужа, я бы никогда не посмела напрямую сказать, наоборот, стала бы отпираться: что вы, что вы, он даже хочет, чтобы я снималась! Никто и никогда не признается в жизни, что есть диктат… – поделилась женщина. – Не знаю, так складывается моя судьба. Так идет моя дорога. (…) Тот материал, который я получаю, не вызывает во мне внутреннего отклика, и, наверное, тень моего мужа производит определенное впечатление на режиссеров – никому не интересно снимать чужую артистку, всем хочется со своими работать. Я мало снимаюсь, но у меня нет актерского отчаяния».
Все же Юлию можно увидеть в спектаклях, да и вот уже 15-й сезон телеведущая ведет передачу "Едим дома".