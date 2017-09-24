Саша Project получила в подарок дорогой автомобиль

Но молодые люди до сих пор не смогли найти время, чтобы расписаться и сыграть свадьбу. Недавно Саша призналась, что бойфренд сделал ей шикарный подарок, машину представительского класса.«Я просто еще до сих пор не могу поверить, что у меня есть машина, что я сняла клип, что это все происходит со мной. Еще я скоро лечу отдыхать. Столько сюрпризов. На презентацию меня пришли поддержать много людей. Мой мужчина меня закидывает подарками, и машина - самый дорогой из тех, что он сделал. Я еще до конца не верю, поэтому мне даже трудно выразить свои эмоции. У меня приятный шок от того, что происходит в моей жизни», - не может поверить в свое счастье девушка.Теперь же поклонники с нетерпением ждут от певицы новостей о дате торжества.