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Саша Project получила в подарок дорогой автомобиль

Сегодня, 13:50
Около года назад певица Саша Project поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщив, что собирается выйти замуж за своего возлюбленного Сергея.

Саша Project получила в подарок дорогой автомобиль
Но молодые люди до сих пор не смогли найти время, чтобы расписаться и сыграть свадьбу. Недавно Саша призналась, что бойфренд сделал ей шикарный подарок, машину представительского класса.

Саша Project получила в подарок дорогой автомобиль


«Я просто еще до сих пор не могу поверить, что у меня есть машина, что я сняла клип, что это все происходит со мной. Еще я скоро лечу отдыхать. Столько сюрпризов. На презентацию меня пришли поддержать много людей. Мой мужчина меня закидывает подарками, и машина - самый дорогой из тех, что он сделал. Я еще до конца не верю, поэтому мне даже трудно выразить свои эмоции. У меня приятный шок от того, что происходит в моей жизни», - не может поверить в свое счастье девушка.

Теперь же поклонники с нетерпением ждут от певицы новостей о дате торжества.

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Ключевые слова: Саша Project

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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