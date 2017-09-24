Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга

Западные таблоиды сообщают о том, что знаменитая актриса Анджелина Джоли согласилась принять участие в фильме, где также и сыграет Хавьер Бардем, супруг Пенелопы Крус.
По сообщениям, Пенелопа жутко разозлилась, узнав об этом. Она считает, что во время съемок Анджелина Джоли будет требовать к себе повышенного внимания.
«Пенелопа никогда не была поклонницей Анджелины, в основном из-за ее репутации. Она считает ее чересчур самоуверенной и боится, что на площадке она будет ставить себя выше Бардема», — считает источник.
Стоит отметить, что Хавьер Бардем и Пенелопа Крус вместе уже десять лет, сейчас у них подрастают двое детей, сын и дочь.
Ключевые слова: Анджелина Джоли
, Пенелопа Крус
, Хавьер Бардем
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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