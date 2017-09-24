Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга

По сообщениям, Пенелопа жутко разозлилась, узнав об этом. Она считает, что во время съемок Анджелина Джоли будет требовать к себе повышенного внимания.«Пенелопа никогда не была поклонницей Анджелины, в основном из-за ее репутации. Она считает ее чересчур самоуверенной и боится, что на площадке она будет ставить себя выше Бардема», — считает источник.Стоит отметить, что Хавьер Бардем и Пенелопа Крус вместе уже десять лет, сейчас у них подрастают двое детей, сын и дочь.