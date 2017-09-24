Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга

Сегодня, 14:46
Западные таблоиды сообщают о том, что знаменитая актриса Анджелина Джоли согласилась принять участие в фильме, где также и сыграет Хавьер Бардем, супруг Пенелопы Крус.

Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга
По сообщениям, Пенелопа жутко разозлилась, узнав об этом. Она считает, что во время съемок Анджелина Джоли будет требовать к себе повышенного внимания.

Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга


«Пенелопа никогда не была поклонницей Анджелины, в основном из-за ее репутации. Она считает ее чересчур самоуверенной и боится, что на площадке она будет ставить себя выше Бардема», — считает источник.

Стоит отметить, что Хавьер Бардем и Пенелопа Крус вместе уже десять лет, сейчас у них подрастают двое детей, сын и дочь.

← Александр Ширвиндт рассказал, к чему б... Анастасия Волочкова пригласила на ден... →

Ключевые слова: Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Хавьер Бардем

Количество просмотров: 3 939
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Сын Анджелины Джоли взвалил на себя многие хлопоты по дому
Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной
Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом
Пенелопа Крус украсила обложку журнала Flaunt
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анастасия Волочкова пригласила на день рождения дочери бывшего мужа Нередко известная балерина Анастасия Волочкова делится со своими подписчиками успехами дочери Ариадны.
Анджелина Джоли и Пенелопа Крус не переносят друг друга Западные таблоиды сообщают о том, что знаменитая актриса Анджелина Джоли согласилась принять участие в фильме, где также и сыграет Хавьер Бардем, супруг Пенелопы Крус.
Александр Ширвиндт рассказал, к чему была у Андрея Миронова слабость Андрей Миронов и Александр Ширвиндт были друзьями с детства, да и во взрослой жизни нередко вместе снимались в кино и играли в спектаклях.
Супруг Меган Фокс поделился тем, как смог сохранить семью Недавно супруг Меган Фокс голливудский актер Брайн Остин Грин побеседовал с журналистами и откровенно ответил на их вопросы.
Саша Project получила в подарок дорогой автомобиль Около года назад певица Саша Project поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщив, что собирается выйти замуж за своего возлюбленного Сергея.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.