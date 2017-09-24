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Ксения Собчак отреагировала на нелестные слова Алексея Навального

Вчера, 19:51
Некоторое время назад в Сети Алексей Навальный решил прокомментировать возможную кандидатуру Ксении Собчак на пост президента страны.

Ксения Собчак отреагировала на нелестные слова Алексея Навального
По мнению Навального, такая идея Собчак приводит его в недоумение, а ее политические взгляды он назвал "людоедскими". В итоге Ксения тоже решила отреагировать на данную критику.

Ксения Собчак отреагировала на нелестные слова Алексея Навального


«Дорогой Леша! Очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь, много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно (и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были — дискредитировать и «утопить» на старте?

Ксения Собчак отреагировала на нелестные слова Алексея Навального


С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали «людоедскими»? И с чего ты взял, что я считаю, что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала, или искажать смысл тех, которые разделяю? Еще раз, ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм», - считает Собчак.

Напомним, что несколько дней назад в Сети активно обсуждалась возможное участие Ксении Собчак в выборах на пост президента в 2018 году.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Алексей Навальный

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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