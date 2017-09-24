Ксения Собчак отреагировала на нелестные слова Алексея Навального

По мнению Навального, такая идея Собчак приводит его в недоумение, а ее политические взгляды он назвал "людоедскими". В итоге Ксения тоже решила отреагировать на данную критику.«Дорогой Леша! Очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь, много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно (и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были — дискредитировать и «утопить» на старте?С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали «людоедскими»? И с чего ты взял, что я считаю, что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала, или искажать смысл тех, которые разделяю? Еще раз, ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм», - считает Собчак.Напомним, что несколько дней назад в Сети активно обсуждалась возможное участие Ксении Собчак в выборах на пост президента в 2018 году.