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Бывший муж Анжелики Варум впервые поведал о совместных годах, проведенных с ней

Вчера, 20:11
Мало кому известно, что до того как выйти замуж за Леонида Агутина Анжелика Варум на протяжении десяти лет жила со своим гражданским супругом Максимом Никитиным.

Бывший муж Анжелики Варум впервые поведал о совместных годах, проведенных с ней
На днях журналисты побеседовали с мужчиной, и он впервые откровенно рассказал о совместной жизни с певицей.

Бывший муж Анжелики Варум впервые поведал о совместных годах, проведенных с ней


«Меня воспринимали по-разному. Некоторые думали, что я охранник, некоторые понимали, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью: на мне были декорации и свет.

Бывший муж Анжелики Варум впервые поведал о совместных годах, проведенных с ней


Как только начался совместный проект с Агутиным, моя работа стала неактуальной. Мы расстались. Не виделись почти 20 лет. А недавно встретились в спортклубе. Мы очень рады были видеть друг друга», — делится Никитин.

По его мнению, их брак с Анжеликой распался из-за Леонида Агутина. До его появления в жизни Варум у них все было замечательно.

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Ключевые слова: Анжелика Варум, Леонид Агутин

Количество просмотров: 14 404
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, NewsBuzz

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