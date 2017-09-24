Бывший муж Анжелики Варум впервые поведал о совместных годах, проведенных с ней

На днях журналисты побеседовали с мужчиной, и он впервые откровенно рассказал о совместной жизни с певицей.«Меня воспринимали по-разному. Некоторые думали, что я охранник, некоторые понимали, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью: на мне были декорации и свет.Как только начался совместный проект с Агутиным, моя работа стала неактуальной. Мы расстались. Не виделись почти 20 лет. А недавно встретились в спортклубе. Мы очень рады были видеть друг друга», — делится Никитин.По его мнению, их брак с Анжеликой распался из-за Леонида Агутина. До его появления в жизни Варум у них все было замечательно.