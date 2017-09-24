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Ольга Бузова заговорила о будущем

Вчера, 20:25
В этом году личная жизнь, да и карьера телеведущей, певицы и модели Ольги Бузовой сильно изменилась.

Ольга Бузова заговорила о будущем
В конце 2016 года Ольга оформила развод со своим супругом Дмитрием Тарасовым, после чего активно занялась собственной карьерой и за довольно короткое время смогла занять первые места различных музыкальных чартов своими песнями.

Недавно в микроблоге Бузовой появился снимок, на котором она позирует в длинном платье и выглядит задумчивой.

Ольга Бузова заговорила о будущем


"Интересно, каким он будет? Мой мужчина..." - написала под фото Ольга.

Видимо Бузова наконец-то смогла забыть экс-супруга и открыта для новых отношений, а возможно в ее жизни уже есть поклонник.

← Дочка Марата Башарова от экс-супруги з...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 10 959
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Ольга Бузова заговорила о будущем В этом году личная жизнь, да и карьера телеведущей, певицы и модели Ольги Бузовой сильно изменилась.
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