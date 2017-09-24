Ольга Бузова заговорила о будущем

В конце 2016 года Ольга оформила развод со своим супругом Дмитрием Тарасовым, после чего активно занялась собственной карьерой и за довольно короткое время смогла занять первые места различных музыкальных чартов своими песнями.Недавно в микроблоге Бузовой появился снимок, на котором она позирует в длинном платье и выглядит задумчивой."Интересно, каким он будет? Мой мужчина..." - написала под фото Ольга.Видимо Бузова наконец-то смогла забыть экс-супруга и открыта для новых отношений, а возможно в ее жизни уже есть поклонник.