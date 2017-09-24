Ольга Бузова заговорила о будущем

В этом году личная жизнь, да и карьера телеведущей, певицы и модели Ольги Бузовой сильно изменилась.
В конце 2016 года Ольга оформила развод со своим супругом Дмитрием Тарасовым, после чего активно занялась собственной карьерой и за довольно короткое время смогла занять первые места различных музыкальных чартов своими песнями.
Недавно в микроблоге Бузовой появился снимок, на котором она позирует в длинном платье и выглядит задумчивой.
"Интересно, каким он будет? Мой мужчина..." - написала под фото Ольга.
Видимо Бузова наконец-то смогла забыть экс-супруга и открыта для новых отношений, а возможно в ее жизни уже есть поклонник.
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