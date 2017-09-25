Виктория Боня напугала сообщением об ухудшении своего самочувствия

Но вот уже на протяжении нескольких лет Виктория замечает, что зрение начало падать, что ее очень сильно забеспокоило.«Видимо, из-за того, что я постоянно смотрю в экран телефона или компьютера, зрение упало на 10%, — делится Боня. — Поэтому мне приходится носить контактные линзы. Я выбираю однодневные — это очень удобно для тех, кто не хочет возиться с контейнерами и растворами.А еще для тех, кто постоянно в разъездах, как я. Раз в год мне приходится делать аппаратную проверку, чтобы не допустить сильного падения зрения».Впрочем, недавно Виктория воплотила давнюю мечту в реальность, сделав лазерную подтяжку живота.