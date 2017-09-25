Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Боня напугала сообщением об ухудшении своего самочувствия

Сегодня, 11:44
14 лет назад Виктория Боня решилась на лазерную коррекцию зрения, в итоге она стала видеть значительно лучше.

Виктория Боня напугала сообщением об ухудшении своего самочувствия
Но вот уже на протяжении нескольких лет Виктория замечает, что зрение начало падать, что ее очень сильно забеспокоило.

«Видимо, из-за того, что я постоянно смотрю в экран телефона или компьютера, зрение упало на 10%, — делится Боня. — Поэтому мне приходится носить контактные линзы. Я выбираю однодневные — это очень удобно для тех, кто не хочет возиться с контейнерами и растворами.

Виктория Боня напугала сообщением об ухудшении своего самочувствия


А еще для тех, кто постоянно в разъездах, как я. Раз в год мне приходится делать аппаратную проверку, чтобы не допустить сильного падения зрения».

Впрочем, недавно Виктория воплотила давнюю мечту в реальность, сделав лазерную подтяжку живота.

← Ким Кардашьян откровенно сообщила о т... На жену Джигана обрушились с критикой ... →

Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Боня показала снимок, сделанный во время лазерной подтяжки живота
Фанаты считают, что Виктория Боня беременна
Виктория Боня находится в депрессии
Виктория Боня опубликовала в блоге фото подросшей дочки
Самое популярное за неделю
Комментарии



Диана Ди получила травму на фестивале «Новая волна» Как оказалась, Ольга Бузова стала не единственной «жертвой» сцены «Новой волны» в Сочи и там же травму спины и растяжение заработала молодая певица Диана Ди.
Ани Лорак продемонстрировала роскошную фигуру в ярком купальнике Недавно известная певица Ани Лорак решила устроить себе небольшой отпуск, отправившись со своей семьей в Сардинию.
Лера Кудрявцева призналась в страшных болях во всем теле На днях известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась в серьезных проблемах со здоровьем.
На жену Джигана обрушились с критикой за любовь к пластике Часто недоброжелатели обрушиваются с критикой на супругу рэпера Джигана, Оксану Самойлову.
Виктория Боня напугала сообщением об ухудшении своего самочувствия 14 лет назад Виктория Боня решилась на лазерную коррекцию зрения, в итоге она стала видеть значительно лучше.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.