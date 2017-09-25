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Лера Кудрявцева призналась в страшных болях во всем теле

Сегодня, 12:08
На днях известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась в серьезных проблемах со здоровьем.

Лера Кудрявцева призналась в страшных болях во всем теле
Теперь же 46-летняя звезда не понимает, как можно верить врачам, если они готовы отправить тебя на операцию, хотя можно обойтись и без нее.

«В мае у меня слетела грыжа (секвестр) и плюхнулась в нервные окончания правой ноги, нога начала отниматься. Сесть, встать больно, хромота и всяческие прелести. У меня паника. Начала поиск нейрохирургов. Обошла пять профессоров в Москве, в Израиле сразу сказали - срочно на стол, нужна операция, - поделилась Кудрявцева. - На нервной почве я уже было собралась лететь и сдаваться Пекарскому (хирург, который делал Плющенко позвоночник). Короче, все! Все! Все доктора срочным образом предлагали лечь на операционный стол.

Лера Кудрявцева призналась в страшных болях во всем теле


Нифига - подумала я, 40 тысяч долларов выложить я успею еще, а вот побороться могу. У меня есть замечательный невролог Виктор Косс - единственный, который сказал «Давай пробовать сначала альтернативными методами». На том и решили. Лазер, электрофорез, массажи, растяжки, гимнастика, тейпы и… целительница руками. Два месяца каждый день процедуры. Сейчас сентябрь? Тьфу, тьфу, хожу, сижу, работаю, после каблуков конечно спина побаливает, но это нормально в моем случае. Скажите, какого фига меня запугивали все наши профессора? Я, конечно, не знаю, что будет дальше, но меня дико раздражает: «Срочно операция, срочно!» Как верить врачам?»

Лера искренне радуется тому, что не спешила сразу лечь под нож хирурга и испробовала альтернативные методы, которые дали результат.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 3 653
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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