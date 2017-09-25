Бронсон оказался в тюрьме в 1974 году по обвинению в ограблении, и если бы не систематическое нарушение режима в виде драк с другими заключенными и надзирателями, мог бы выйти на свободу. Однако затем последовало ещё и похищение тюремного учителя по рисованию, за которое Бронсон получил пожизненный срок. Чарльз сидел в 120 разных тюрьмах по всей стране.
Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии
Вчера, 19:17
Актер Том Харди стал героем очень необычной истории, связанной с британским уголовником Чарльзом Бронсоном.
Пожалуй, такого предложения не получал ещё ни один актер. Один из самых опасных заключенных Британии Чарльз Бронсон, которого Харди сыграл в биографическом фильме несколько лет назад, попросил звезду стать отцом его ребенка - иначе говоря, стать донором спермы для возлюбленной Бронсона, актрисы Полы Уилльямсон. С Полой Чарльз не женат, поэтому по закону им запрещены свидания. Пара общается с 2013-го года по переписке. Как Том Харди отреагировал на столь странную просьбу, пока остается загадкой.
Бронсон оказался в тюрьме в 1974 году по обвинению в ограблении, и если бы не систематическое нарушение режима в виде драк с другими заключенными и надзирателями, мог бы выйти на свободу. Однако затем последовало ещё и похищение тюремного учителя по рисованию, за которое Бронсон получил пожизненный срок. Чарльз сидел в 120 разных тюрьмах по всей стране.
Бронсон оказался в тюрьме в 1974 году по обвинению в ограблении, и если бы не систематическое нарушение режима в виде драк с другими заключенными и надзирателями, мог бы выйти на свободу. Однако затем последовало ещё и похищение тюремного учителя по рисованию, за которое Бронсон получил пожизненный срок. Чарльз сидел в 120 разных тюрьмах по всей стране.
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Ключевые слова: Том Харди
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Количество просмотров: 4 823
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, mirror
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Автор фото: instagram, vk.com, mirror
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Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии Актер Том Харди стал героем очень необычной истории, связанной с британским уголовником Чарльзом Бронсоном.
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