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Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии

Вчера, 19:17
Актер Том Харди стал героем очень необычной истории, связанной с британским уголовником Чарльзом Бронсоном.

Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии
Пожалуй, такого предложения не получал ещё ни один актер. Один из самых опасных заключенных Британии Чарльз Бронсон, которого Харди сыграл в биографическом фильме несколько лет назад, попросил звезду стать отцом его ребенка - иначе говоря, стать донором спермы для возлюбленной Бронсона, актрисы Полы Уилльямсон. С Полой Чарльз не женат, поэтому по закону им запрещены свидания. Пара общается с 2013-го года по переписке. Как Том Харди отреагировал на столь странную просьбу, пока остается загадкой.

Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии


Бронсон оказался в тюрьме в 1974 году по обвинению в ограблении, и если бы не систематическое нарушение режима в виде драк с другими заключенными и надзирателями, мог бы выйти на свободу. Однако затем последовало ещё и похищение тюремного учителя по рисованию, за которое Бронсон получил пожизненный срок. Чарльз сидел в 120 разных тюрьмах по всей стране.

Том Харди получил крайне странное предложение от самого известного преступника Британии

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Ключевые слова: Том Харди

Количество просмотров: 4 823
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, mirror

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