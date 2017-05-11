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Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей

Сегодня, 01:43
Певица Наталья Ионова поделилась секретами воспитания со своими подписчиками.

Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей
Читателям личного блога Натальи Ионовой, или Глюкозы, скучать не приходится - певица постоянно публикует свежие снимки, а также делится своими мыслями о различных сферах жизни. Очередной пост звезда посвятила воспитанию детей.

Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей


Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей


"Как часто я задаю себе вопрос: а все ли я делаю правильно в воспитании детей. Я очень боюсь навредить своим детям, взростить в них комплексы и, не дай Бог, посеять обиду! Сначала казалось, что я воспитываю своих детей, но, на самом деле, это они воспитывают меня. И вот здесь, конечно, нужно чувствовать тонкую грань между тем, где начинается воспитание, а где рост личности. Очень важен баланс, чтобы не сломать стремление что-то делать и не лишить уверенности в себе. Это касается моей старшей дочери Лидии, которой сейчас 10 лет, но и младшая, Вера, уже проявляет амбиции, удивляет своей точкой зрения" - рассказала Наталья.

Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей


"Невозможно прожить за них жизнь, уберечь от всего, но в наших силах научить справляться с проблемами, неудачами, поражениями, комплексами. Это то, что так важно балансировать в детстве, чтобы во взрослой жизни они были ко всему готовы. И я думаю, вот в этом моя материнская задача, а справляюсь я с ней или нет, покажет время" - добавила певица.

Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей

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Ключевые слова: Наталья Ионова

Количество просмотров: 1 443
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Наталья Ионова откровенно рассказала о воспитании детей Певица Наталья Ионова поделилась секретами воспитания со своими подписчиками.
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