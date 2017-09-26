Брэда Питта не устраивают методы воспитания Анджелины Джоли

Недавно появилась информация о том, что бывшим супругам удалось помириться, но теперь инсайдер сообщает о недовольстве Брэда методами воспитания его детей.«Его беспокоит, что дети получают недостаточно образования на домашнем обучении, так они более расслабленные и к тому же, способны манипулировать преподавателями», - говорит источник.Брэд хочет, чтобы его дети учились в частных школах, но Анджелина категорически против этого.