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Брэда Питта не устраивают методы воспитания Анджелины Джоли

Сегодня, 11:42
Новость о разводе знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта удивило всех и обсуждается уже на протяжении многих месяцев.

Брэда Питта не устраивают методы воспитания Анджелины Джоли
Недавно появилась информация о том, что бывшим супругам удалось помириться, но теперь инсайдер сообщает о недовольстве Брэда методами воспитания его детей.

Брэда Питта не устраивают методы воспитания Анджелины Джоли


«Его беспокоит, что дети получают недостаточно образования на домашнем обучении, так они более расслабленные и к тому же, способны манипулировать преподавателями», - говорит источник.

Брэд хочет, чтобы его дети учились в частных школах, но Анджелина категорически против этого.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 351
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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