Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel

Фотосессия прошла в классическом fashion-стиле в роскошных номерах одного из роскошных отелей.Наряды от кутюр русских дизайнеров сочетались с ретро-предметами интерьера.В результате получилась стильная большая история, которая попала сразу на две обложки издательского дома L'Officiel: "L'Officiel Gourmand" и "L'Officiel Hommes"."Мне было приятно работать с командой профессионалов и получить такую высокую оценку нашей совместной работе от редакторов издания - быть сразу на двух coverstory! Я надеюсь, читатели и поклонники журнала по достоинству оценят наше творчество"- комментирует Наталья Буткевич свою работу.