Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel

Вчера, 20:12
Известная телеведущая и колумнист Наталья Буткевич украсила собой осеннюю обложку журнала L'Officiel Hommes Latvia.

Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel


Фотосессия прошла в классическом fashion-стиле в роскошных номерах одного из роскошных отелей.

Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel


Наряды от кутюр русских дизайнеров сочетались с ретро-предметами интерьера.

Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel


В результате получилась стильная большая история, которая попала сразу на две обложки издательского дома L'Officiel: "L'Officiel Gourmand" и "L'Officiel Hommes".

Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel


"Мне было приятно работать с командой профессионалов и получить такую высокую оценку нашей совместной работе от редакторов издания - быть сразу на двух coverstory! Я надеюсь, читатели и поклонники журнала по достоинству оценят наше творчество"

- комментирует Наталья Буткевич свою работу.

← Константин Хабенский показал подросш... Ксения Собчак шокировала подписчиков ... →

Ключевые слова: Наталья Буткевич

Количество просмотров: 3 770
Автор: Mysha

Автор фото: журнал L'Officiel Hommes Latvia

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Русская красавица Нелли Минина стала украшением L’Officiel
Модель Зара Кинг предстала во всей красе на обложке L’Officiel Hommes
Свадьба в Вегасе: Марло Хорст и DJ Diplo специально для L’Officiel Paris
Куколка Полли Каннабис снялась для L'Officiel Newsletter
Самое популярное за неделю
Комментарии



Ксения Собчак шокировала подписчиков нелепым образом из 90-х годов Телеведущая Ксения Собчак обновила свой блог странным снимком.
Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel Известная телеведущая и колумнист Наталья Буткевич украсила собой осеннюю обложку журнала L'Officiel Hommes Latvia.
Константин Хабенский показал подросшего сына Актер Константин Хабенский устроил для своего наследника грандиозный праздник на 10-й день рождения.
Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид Актрису Дженнифер Энистон захлестнула волна критики её внешнего вида.
37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице Трагическая новость шокировала всех телезрителей и поклонников творчества актрисы Натальи Юнниковой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.