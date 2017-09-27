Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim

MAXIM Южная Африка обратил внимание на жительницу Рязани и самую титулованную красавицу России Натали Соболеву и выпустил интригующую статью с заголовком «Красота в его мыслях: Натали Соболева».Журнал опубликовал несколько провокационных снимков с одной из последних фотосессий, где Натали предстала в образе роковой красотки.- так прокомментировала Натали очередную статью о себе.Напомним, что Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др.В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:Региональный директор конкурса красоты миссис Великая РусьПрезидент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»Президент регионального отделения федерации профессионального боксаПрезидент регионального отделения федерации смешанных единоборств