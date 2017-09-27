Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim

Журнал опубликовал несколько провокационных снимков с одной из последних фотосессий, где Натали предстала в образе роковой красотки.
"Для меня было неожиданным получить предложение от популярного мужского издания MAXIM. Фотосет нашей команды был замечен редактором в социальных сетях и опубликован в одном из осенних номеров журнала. Я рада столь высокой оценке нашей работы!"
- так прокомментировала Натали очередную статью о себе.
Напомним, что Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др.
В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:
Региональный директор конкурса красоты миссис Великая Русь
Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»
Президент регионального отделения федерации профессионального бокса
Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств