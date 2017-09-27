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Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim

Сегодня, 00:38
Победительница многочисленных конкурсов красоты, общественный деятель и просто красавица Натали Соболева в очередной раз оказалась под прицелами фотокамер мужского журнала.

Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim
MAXIM Южная Африка обратил внимание на жительницу Рязани и самую титулованную красавицу России Натали Соболеву и выпустил интригующую статью с заголовком «Красота в его мыслях: Натали Соболева».

Журнал опубликовал несколько провокационных снимков с одной из последних фотосессий, где Натали предстала в образе роковой красотки.

Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim


"Для меня было неожиданным получить предложение от популярного мужского издания MAXIM. Фотосет нашей команды был замечен редактором в социальных сетях и опубликован в одном из осенних номеров журнала. Я рада столь высокой оценке нашей работы!"

- так прокомментировала Натали очередную статью о себе.

Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim


Напомним, что Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др.

Роскошная модель Натали Соболева оказалась на страницах мужского издания Maxim


В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:
Региональный директор конкурса красоты миссис Великая Русь
Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»
Президент регионального отделения федерации профессионального бокса
Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств

← Бывший муж Виктории Дайнеко не хочет в...

Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: журнал Maxim

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