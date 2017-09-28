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Анастасия Волочкова до сих пор не может прйити в себя после предательства близкого человека

Сегодня, 11:15
В последнее время известная балерина Анастасия Волочкова столкнулась с предательством уже двух близких для себя людей.

Анастасия Волочкова до сих пор не может прйити в себя после предательства близкого человека
Сначала оказалось, что ее водитель, пользуясь доверием Анастасии, присваивал большие суммы денег. А теперь Волочковой пришлось распрощаться с домработницей, которая проработала у нее на протяжении десяти лет.

Анастасия Волочкова до сих пор не может прйити в себя после предательства близкого человека


«Мне хотелось, чтобы ее верность была вознаграждена, и я предпринимала все, чтобы это осуществилось. Пока не поняла, что моей добротой пользуются, тратят мои деньги на свои нужды. Я начала контролировать расход продуктов, сказала, что теперь деньги будут приходить на специальную карточку. И Рая сильно изменилась. В последнее время она так обнаглела, что даже перестала кормить завтраком моего ребенка», – сообщила Волочкова.

По словам Анастасии, она даже хотела подарить своей домработнице квартиру за три миллиона рублей, чтобы отблагодарить за верность.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 2 522
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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