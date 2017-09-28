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Айза Анохина ответила на обвинения британской прессы

Сегодня, 11:24
На днях на страницах одного известного британского таблоида появилась статья, в которой обсуждалось сходство Айзы Анохиной и Виктории Бекхэм.

Айза Анохина ответила на обвинения британской прессы
В статье говорится о том, что Айза, даже позируя фотографам, принимает похожие позы как у Виктории.

«Шикарно или нет? Встречайте ответ России на Викторию Бэкхем, которую даже самые преданные поклонники ошибочно принимают за Posh (прозвище Бекхэм в составе группы Spice Girls – Прим). А что думаете вы? Айза Анохина делится потрясающими снимками, на которых она напоминает двойника Виктории, с 1,4 миллионами фолловеров», – написано в публикации.

Айза Анохина ответила на обвинения британской прессы


Айза, узнав об этом, не смогла промолчать.

«Подруга прислала статью, где меня назвали русской Викторией Бекхэм. (…) На меня разом накинулись с обвинениями, сколько я заплатила за это. Давайте по кассе пройдемся. Я и мой муж отдаем все лишние деньги нуждающимся семьям и деткам с тяжелыми заболеваниями. Говорю это не для того, чтобы вы хвалили, а говорю по факту. Покупать статьи? Журналисты пишут, о чем хотят и получают за это зарплату. Лишний материал может попасть, только если ты девочка какого-то папика и он тебя везде «пихает», – ответила Айза.

Айза Анохина ответила на обвинения британской прессы


По словам Анохиной, она с уважением относится к Виктории Бекхэм, но копировать ее стиль и ее поведение она не собирается, так как сама является самодостаточным человеком.

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Ключевые слова: Айза Анохина, Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 520
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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