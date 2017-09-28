Май Абрикосов поражается тому, как ведет себя священник из "Дома-2"

Мужчина, будучи священником, делится интимными подробностями отношений с женщинами. Такое поведение шокировало экс-участника телепроекта Мая Абрикосова.«Предложенные Васей сценарии о брошенной жене и детях, неуплате алиментов, изменах, мифических онкологических заболеваниях не повысили его рейтинг, а уничтожили. Он назвал своего сына Ноем. Если вспомнить, ветхозаветный Ной привел человечество к новой жизни, испросив своими поступками примирение с Богом. Василий же двигается в противоположном направлении - через потоп в холодных греховных водах к самому дну», - считает Май.По мнению Абрикосова, священник в принципе не должен был приходить на такое шоу, а уж раз пришел, вести себя совершенно иначе.