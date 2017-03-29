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У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак

Сегодня, 02:58
Актриса Джулия Лу­ис-Дрей­фус шокировала своих поклонников записью в личном блоге.

У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак
56-летняя Джулия Лу­ис-Дрей­фус, в первую очередь, известна как главная звезда сериалов «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент», за роль в котором она ежегодно получает самые высокие награды.

У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак


У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак


"Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медицинская страховка от профсоюза. Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью" - написала Джулия на страничке в Twitter. Подписчики и знаменитости желают звезде успешного лечения и душевных сил для борьбы с болезнью.

У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак


У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак

← Юлия Ковальчук впервые прокомментиро...

Ключевые слова: Джулия Лу­ис-Дрей­фус

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, imbd

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У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак Актриса Джулия Лу­ис-Дрей­фус шокировала своих поклонников записью в личном блоге.
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