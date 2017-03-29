У самой известной комедийной актрисы США обнаружили рак

56-летняя Джулия Лу­ис-Дрей­фус, в первую очередь, известна как главная звезда сериалов «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент», за роль в котором она ежегодно получает самые высокие награды."Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медицинская страховка от профсоюза. Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью" - написала Джулия на страничке в Twitter. Подписчики и знаменитости желают звезде успешного лечения и душевных сил для борьбы с болезнью.