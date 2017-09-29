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Алексей Чумаков боится потерять контроль на родах Юлии Ковальчук

Сегодня, 09:58
Летом звездная чета, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, порадовали поклонников, сообщив радостную новость.

Алексей Чумаков боится потерять контроль на родах Юлии Ковальчук
В скором времени в семье певцов родится первенец. Юлия на протяжении длительного времени придерживалась мнения, что мужчине нечего делать рядом во время рождения ребенка, но теперь изменила мнение. Она хочет, чтобы супруг ее поддержал.

Алексей Чумаков боится потерять контроль на родах Юлии Ковальчук


«Знаю, что не смогу находиться дома, потому что буду нервничать, мне надо будет все контролировать. А там буду переживать не меньше… Решаюсь. Пока боюсь», - делится Алексей.

Напомним, что исполнители поженились в 2013 году и на протяжении четырех лет все ждали сообщения о прибавлении в семье.

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков

Количество просмотров: 3 250
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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