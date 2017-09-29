Антон Макарский принес извинения соседям за шумную вечеринку

Друзья просидели до самого утра и на протяжении всей ночи исполняли песни. В итоге на следующий день Антон написал записку соседям с извинениями и решил их угостить конфетами.«Соседи говорят, что выучили новую песню Антона про Дон, которая в хоровом исполнении выпускников института имени Щукина прозвучала раз 50 за вечер, а к пяти утра соседи сверху стали «гуглить», где можно скачать эту песню. Пока нигде. Но уже скоро будет возможно», – поведала супруга Антона Виктория Макарская.«У нас в этом году 20 лет со дня окончания театрального института. И мы с однокурсниками давно не виделись и (конечно, не без помощи горячительных напитков) «вспомнили молодость». Каюсь, осознаю, что вели себя недопустимо, не оправдываюсь. Обещаю впредь не повторять своих ошибок (ну или во всяком случае, буду очень стараться). Благодарю вас за проявленное терпение и понимание. Еще раз приношу свои извинения», – написано в записке.Надеемся, что соседи не остались в обиде, ведь Антон понял свою ошибку и обещал исправиться.