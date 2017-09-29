Ксения Сябитова впервые решилась рассказать о причинах развода

На протяжении длительного времени Ксения не решилась никак комментировать эту информацию, и лишь недавно наконец-то впервые рассказала о причинах, которые привели к этому.«Я уже почти два года в разводе. Если честно, я не знаю… Единственная причина, которая была оговорена мужем в загсе, заключалась в том, что он не был готов к супружеской жизни», – считает Ксения.«У меня есть версия. Дело в том, что Ксюня, понятно, девочка невинная, ничего не знала, любовь безумная. И у него тоже, потому что его никто не тянул в загс. Все было по обоюдному согласию. Проходит месяц, и он с ней не живет. Ксюня рассказывает про какие-то отговорки, мол, ему душно в духовном плане. Я говорю: «Ну хорошо, давай осветим квартиру». Машину я им купила, квартира у них есть, живи не хочу. Но начались какие-то отговорки. Честно говоря, я держалась до последнего. Ксенька вообще не понимала, что происходит», – выдвинула свою точку зрения Роза.Ксения очень тяжело пережила развод, лишь через два года она решилась заговорить на эту тему. По мнению девушки, супруг просто не смог справиться с публичной жизнью.