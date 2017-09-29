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Рита Дакота сообщила, как назовет свою дочку

Сегодня, 13:58
За личной жизнью звездной четы Влада Соколовского и Риты Дакоты наблюдают множество пользователей соцсети.

Рита Дакота сообщила, как назовет свою дочку
Сейчас Рита находится на 37-ой неделе беременности, и все это время поклонники гадали, кто же родится у певцов. И вот на днях наконец-то Рита и Влад признались, что они ожидают девочку, хотя вначале врачи говорили, что будет мальчик.

Рита Дакота сообщила, как назовет свою дочку


Пара уже выбрала для сына имя, оформила будущую детскую в голубых тонах, и новость о рождении дочки повергло их в шок.

Но будущие родители нашли в этом плюсы и выбрали для дочери имя Мия, несмотря на то, что сейчас это имя очень распространено.

Рита Дакота сообщила, как назовет свою дочку

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 3 211
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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