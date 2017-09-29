Рита Дакота сообщила, как назовет свою дочку

Сейчас Рита находится на 37-ой неделе беременности, и все это время поклонники гадали, кто же родится у певцов. И вот на днях наконец-то Рита и Влад признались, что они ожидают девочку, хотя вначале врачи говорили, что будет мальчик.Пара уже выбрала для сына имя, оформила будущую детскую в голубых тонах, и новость о рождении дочки повергло их в шок.Но будущие родители нашли в этом плюсы и выбрали для дочери имя Мия, несмотря на то, что сейчас это имя очень распространено.