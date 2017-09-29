Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Игорь Николаев принес извинения Дмитрию Маликову

Сегодня, 14:50
Известный певец Дмитрий Маликов активно ведет свою страницу в социальной сети, публикуя фотографии из личной жизни.

Игорь Николаев принес извинения Дмитрию Маликову
Недавняя публикация исполнителя в Сети вызвала широкий резонанс. Маликов признался, что недоумевает, почему теперь стало принято писать поздравления в Интернете, вместо того чтобы лично это сделать.

Игорь Николаев принес извинения Дмитрию Маликову


«Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?» – сообщил Дмитрий.

На что отреагировал Игорь Николаев, который сам нередко таким способом поздравляет своих знакомых.

Игорь Николаев принес извинения Дмитрию Маликову


«Намек понял. Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь «спорт учебе не помеха», можно поздравить и по телефону, и в «Инстаграме», вот я, например, выложил фрагмент из «Старых песен о главном», где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!» – написал Игорь.

На что Дмитрий поспешил оправдаться, сказав, что это не было намеком, он просто делился своими мыслями.

← Виктория Романец уверяет, что не уводи... Серена Уильямс впервые после рождения... →

Ключевые слова: Дмитрий Маликов, Игорь Николаев

Количество просмотров: 3 822
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Life.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Игорь Николаев сообщил о том, как дочка справляется с последствиями урагана
Игорь Николаев переживает за безопасность старшей наследницы
Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев впервые показали свою дочку и признались, что она не говорит по-русски
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алина Гросу подарила поклонникам чувственное лирик видео Популярная певица Алина Гросу поразила своих поклонников проникновенным исполнением композиции о любви «Последняя ночь».
Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты В индустрии моды так повелось, что девушек с 4-м размером груди не особо жалуют на конкурсах красоты, но модель Алиса Котельникова сломала этот стереотип.
Тимати увез дочку в Турцию на выходные Известный музыкант Тимати решил организовать дочери и маме незабываемые выходные в Турции.
Белла Хадид наконец ответила на информацию о соперничестве с сестрой Уже на протяжении длительного времени общественность задается вопросом, как сестры Хадид могут конкурировать друг с другом.
Серена Уильямс впервые после рождения дочери продемонстрировала фигуру Известная теннисистка Серена Уильямс просто поражает своим стремлением к победе.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.