Игорь Николаев принес извинения Дмитрию Маликову

Недавняя публикация исполнителя в Сети вызвала широкий резонанс. Маликов признался, что недоумевает, почему теперь стало принято писать поздравления в Интернете, вместо того чтобы лично это сделать.«Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?» – сообщил Дмитрий.На что отреагировал Игорь Николаев, который сам нередко таким способом поздравляет своих знакомых.«Намек понял. Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь «спорт учебе не помеха», можно поздравить и по телефону, и в «Инстаграме», вот я, например, выложил фрагмент из «Старых песен о главном», где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!» – написал Игорь.На что Дмитрий поспешил оправдаться, сказав, что это не было намеком, он просто делился своими мыслями.