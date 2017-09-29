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Белла Хадид наконец ответила на информацию о соперничестве с сестрой

Сегодня, 16:23
Уже на протяжении длительного времени общественность задается вопросом, как сестры Хадид могут конкурировать друг с другом.

Белла Хадид наконец ответила на информацию о соперничестве с сестрой
На днях Белла побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы. Она призналась, что соперничества у нее с сестрой нет, они всегда рады успехам друг друга.

«По большей части, проекты, в которых мы работаем, абсолютно разные, поэтому у каждой свои предложения. Я всегда счастлива за Джиджи, когда ей предлагает заключить контракт тот или иной бренд, она, в свою очередь, делает тоже самое.

Белла Хадид наконец ответила на информацию о соперничестве с сестрой


В мире достаточно работы для нас обеих, так что мы не испытываем нужды в соперничестве. К тому же, мы одна семья, и если возникнет ситуация подобного рода, сестра всегда может купить мне пару новых туфель, и мы будем в расчете», - считает Белла.

И правда, Белла и Джиджи очень дружны и всегда поддерживают друг друга, даже когда Джиджи на подиуме осталась без одной туфли, Белла поспешила ей на помощь и подставила свое плечо.

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Ключевые слова: Белла Хадид, Джиджи Хадид

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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