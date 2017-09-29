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Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"

Сегодня, 14:57
Турецкий Бодрум на неделю стал эпицентром музыки и творчества, здесь стартовал XV юбилейный музыкальный фестиваль «Бархатный Шансон».

Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"
Фестиваль теплых песен традиционно открыл яркий гала-концерт, в котором приняли участие любимые артисты - Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Алена Свиридова, Игорь Саруханов, Михаил Бублик, Яков Кирсанов. Теплые дневники фестиваля ежедневно выходили в эфире и социальных сетях "Радио Шансон", а зрители, посетившие Бодрум смогли воочию насладиться великолепными концертами российских артистов.

В один из дней, в рамках программы фестиваля, состоялся финал всероссийского масштабного проекта "Я - талант!" - певцы и авторы со всего мира присылали в редакцию "Радио Шансон" свои песни и по итогам голосования лучшие могли сразиться за главный приз.

В числе шести финалистов оказалась и будущая победительница - Виктория Ланевская.

Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"


Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"


"Поездка на "Бархатный Шансон" стала для меня, своего рода, исполнением мечты. На последней недели конкурса моя авторская песня "Не молчи" смогла обойти достойных конкурентов и принесла мне шанс выступить на одной сцене с мэтрами нашей эстрады. У "Не молчи" уже были хорошие результаты по просмотрам и скачиваниям в интернете, но когда в эфире любимого мною "Радио Шансон" за меня отдали голоса почти четыре тысячи человек - эти мгновения бесценны! И я не могла подвести своего зрителя, выступила, как в последний раз и очень приятно осознавать, что компетентное жюри, в которое вошли музыкальный критик Артур Гаспарян, композитор Игорь Зубков, композитор и звукорежиссёр Владимир Осинский, академик российской академии радио Михаил Микшис, а также гендиректор «Радио Шансон» Андрей Неклюдов, выбрали именно меня ! До сих пор мурашки по коже от осознания всего случившегося! Спасибо моей семье, моим друзьям и слушателям за поддержку! Я вас не подведу!"

- поведала Виктория Ланевская.

Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"


Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"


От души поздравляем Викторию, этот приз она заслужила!

Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант"


Фестиваль "Бархатный Шансон 2017" прошел в Турции с 24 сентября по 1 октября, а всех поклонников Виктории Ланевской теперь ждет яркое и плодотворное сотрудничество артистки с "Радио ШАНСОН"! Следите за новостями.

Виктория Ланевская - Ты зовёшь, я лечу


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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 2 470
Автор: Mysha

Автор фото: радио "Шансон"

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Певица Виктория Ланевская выиграла конкурс радио "Шансон" "Я - талант" Турецкий Бодрум на неделю стал эпицентром музыки и творчества, здесь стартовал XV юбилейный музыкальный фестиваль «Бархатный Шансон».
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