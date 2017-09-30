Злоумышленники воспользовались доверчивостью Виктория Дайнеко

«Меня постоянно любят обманывать. Или я самая внимательная просто. Но вот эти строительные истории и махинации платежных систем онлайн меня явно бесят. Вот так воруют люди по чуть-чуть и с каждого счастливчика получится серьезный фонд, который мог бы спасти жизнь больного человека, ан нет, воруют-то себе в карман, небось», - поделилась Виктория.
Недавно и в личной жизни Дайнеко произошли серьезные перемены, муж обманул ее и даже не сообщил о том, что собирается разводиться. О решении своего уже экс-супруга Виктория узнала лишь от журналистов.