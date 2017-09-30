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Злоумышленники воспользовались доверчивостью Виктория Дайнеко

Вчера, 22:33
Некоторое время назад популярная певица Виктория Дайнеко пострадала из-за своей доверчивости.

Злоумышленники воспользовались доверчивостью Виктория Дайнеко
Исполнительница не стала вдаваться в подробности, но рассказала, что является очень наивной, чем, конечно же, пользуются люди.

«Меня постоянно любят обманывать. Или я самая внимательная просто. Но вот эти строительные истории и махинации платежных систем онлайн меня явно бесят. Вот так воруют люди по чуть-чуть и с каждого счастливчика получится серьезный фонд, который мог бы спасти жизнь больного человека, ан нет, воруют-то себе в карман, небось», - поделилась Виктория.

Злоумышленники воспользовались доверчивостью Виктория Дайнеко


Недавно и в личной жизни Дайнеко произошли серьезные перемены, муж обманул ее и даже не сообщил о том, что собирается разводиться. О решении своего уже экс-супруга Виктория узнала лишь от журналистов.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 3 549
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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