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Ольга Бузова до сих пор не может оправиться после нападения в Дубае

Вчера, 23:01
На днях известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова выступала перед поклонником за границей.

Ольга Бузова до сих пор не может оправиться после нападения в Дубае
Концерт прошел в одном из ночных клубов в Дубае и запомнился неприятным инцидентом. Во время исполнения песни, на сцену выбежал мужчина и пытался до нее дотронуться.

Ольга Бузова до сих пор не может оправиться после нападения в Дубае


«Не хочется уделять свое время, описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. (…)

Ольга Бузова до сих пор не может оправиться после нападения в Дубае


В тот момент, когда это все произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками. Но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей...», - считает Ольга.

Бузова смогла взять себя в руки и продолжить выступление, но теперь она боится повторения истории.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 19 123
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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