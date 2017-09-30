Ольга Бузова до сих пор не может оправиться после нападения в Дубае

Концерт прошел в одном из ночных клубов в Дубае и запомнился неприятным инцидентом. Во время исполнения песни, на сцену выбежал мужчина и пытался до нее дотронуться.«Не хочется уделять свое время, описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. (…)В тот момент, когда это все произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками. Но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей...», - считает Ольга.Бузова смогла взять себя в руки и продолжить выступление, но теперь она боится повторения истории.