Некоторое время назад Кейт сообщила, что хочет на этот раз родить во дворце, а не в клинике. Ей неприятно излишнее внимание к собственной персоне во время столь ответственного момента.
Кейт Миддлтон нашла средство, которое помогает ей от токсикоза
Сегодня, 13:56
В последнее время Кейт Миддлтон отказалась от посещения светских мероприятий, а всему причиной беременность, которую герцогиня тяжело переносит.
Две предыдущие беременности Кейт мучилась от жуткого токсикоза, и во время третьей без этого не обошлось. Но по словам Уильяма, супруга нашла средство, которое помогает ей справляться с токсикозом, и это оказался имбирь.
Некоторое время назад Кейт сообщила, что хочет на этот раз родить во дворце, а не в клинике. Ей неприятно излишнее внимание к собственной персоне во время столь ответственного момента.
Некоторое время назад Кейт сообщила, что хочет на этот раз родить во дворце, а не в клинике. Ей неприятно излишнее внимание к собственной персоне во время столь ответственного момента.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон
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Количество просмотров: 52
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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