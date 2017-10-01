Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кейт Миддлтон нашла средство, которое помогает ей от токсикоза

Сегодня, 13:56
В последнее время Кейт Миддлтон отказалась от посещения светских мероприятий, а всему причиной беременность, которую герцогиня тяжело переносит.

Кейт Миддлтон нашла средство, которое помогает ей от токсикоза
Две предыдущие беременности Кейт мучилась от жуткого токсикоза, и во время третьей без этого не обошлось. Но по словам Уильяма, супруга нашла средство, которое помогает ей справляться с токсикозом, и это оказался имбирь.

Кейт Миддлтон нашла средство, которое помогает ей от токсикоза


Некоторое время назад Кейт сообщила, что хочет на этот раз родить во дворце, а не в клинике. Ей неприятно излишнее внимание к собственной персоне во время столь ответственного момента.

← Возлюбленная Криштиану Роналду получ... Келли Осборн снова поправилась →

Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 52
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кейт Миддлтон может не выносить ребенка
Кейт Миддлтон собирается рожать дома
Принц Гарри поздравил Кейт Миддлтон и принца Уильяма со скорым прибавлением в семье
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают пополнения в семье
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кара Делевинь думала о самоубийстве Кара Делевинь известна своим бунтарским характером.
Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте После ухода из известной группы "ВИА-Гра" Альбина Джанабаева начала успешную карьеру сольной исполнительницы.
Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини Известной модели Эль Макферсон уже 53 года, но взглянув на фигуру звезды, поражаешься как ей удалось сохранить такой шикарный внешний вид.
Располневшая Нелли Фуртадо прогадала с выбором платья В последнее время поклонники творчества певицы Нелли Фуртадо с трудом ее узнают.
В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности Карьера известной актрисы Чулпан Хаматовой сейчас находится на пике популярности, актриса не только снимается в фильмах, но и выходит на сцену театра, а также большое внимание уделяет благотворительности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.