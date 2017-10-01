Кейт Миддлтон нашла средство, которое помогает ей от токсикоза

Две предыдущие беременности Кейт мучилась от жуткого токсикоза, и во время третьей без этого не обошлось. Но по словам Уильяма, супруга нашла средство, которое помогает ей справляться с токсикозом, и это оказался имбирь.Некоторое время назад Кейт сообщила, что хочет на этот раз родить во дворце, а не в клинике. Ей неприятно излишнее внимание к собственной персоне во время столь ответственного момента.