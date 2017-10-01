Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности

Сегодня, 14:14
Карьера известной актрисы Чулпан Хаматовой сейчас находится на пике популярности, актриса не только снимается в фильмах, но и выходит на сцену театра, а также большое внимание уделяет благотворительности.

В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности
Сегодня, 1 октября, Чулпан празднует день рождения, ей исполнилось 42 года. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить ее жизненный код и спрогнозировать будущее актрисы.

В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности


«Она обижает близких прямолинейностью, часто говорит неприятную правду, которую люди не хотят о себе слышать. Из-за этого между ней и ее мужем Александром нередко вспыхивают ссоры, ведь звезда не умеет промолчать, когда это необходимо», - считает Кузденбаева.

Поздравляем Чулпан Хаматову с днем рождения!

← Келли Осборн снова поправилась Располневшая Нелли Фуртадо прогадала ... →

Ключевые слова: Чулпан Хаматова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Игорь Петренко часто ругается со своей супругой
Елке придется столкнуться с проблемами
Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи
Анастасия Заворотнюк привыкла быть главной везде
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кара Делевинь думала о самоубийстве Кара Делевинь известна своим бунтарским характером.
Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте После ухода из известной группы "ВИА-Гра" Альбина Джанабаева начала успешную карьеру сольной исполнительницы.
Эль Макферсон снова поразила идеальной фигурой в бикини Известной модели Эль Макферсон уже 53 года, но взглянув на фигуру звезды, поражаешься как ей удалось сохранить такой шикарный внешний вид.
Располневшая Нелли Фуртадо прогадала с выбором платья В последнее время поклонники творчества певицы Нелли Фуртадо с трудом ее узнают.
В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности Карьера известной актрисы Чулпан Хаматовой сейчас находится на пике популярности, актриса не только снимается в фильмах, но и выходит на сцену театра, а также большое внимание уделяет благотворительности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.