В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности

Карьера известной актрисы Чулпан Хаматовой сейчас находится на пике популярности, актриса не только снимается в фильмах, но и выходит на сцену театра, а также большое внимание уделяет благотворительности.

Сегодня, 1 октября, Чулпан празднует день рождения, ей исполнилось 42 года. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить ее жизненный код и спрогнозировать будущее актрисы.«Она обижает близких прямолинейностью, часто говорит неприятную правду, которую люди не хотят о себе слышать. Из-за этого между ней и ее мужем Александром нередко вспыхивают ссоры, ведь звезда не умеет промолчать, когда это необходимо», - считает Кузденбаева.Поздравляем Чулпан Хаматову с днем рождения!