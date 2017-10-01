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Экс-избранник Хайди Клум попал в тюрьму из-за наркотиков

Сегодня, 15:31
Бывший избранник известной модели Хайди Клум Вито Шнабель столкнулся с серьезными проблемами с законом.

Экс-избранник Хайди Клум попал в тюрьму из-за наркотиков
Как удалось выясниь, арт-дилер был арестован во время фестиваля Burning Man, который прошел в США еще в начале сентября. У мужчины были найдены галлюциногенные грибы, в результате его обвинили в производстве и распространении наркотических средств.

Экс-избранник Хайди Клум попал в тюрьму из-за наркотиков


Но 31-летний Вито не признает своей вины, но в случае чего ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что Вито Шнабель и Хайди Клум расстались пару недель назад, хотя до этого встречались три года.

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 2 457
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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