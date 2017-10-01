Экс-избранник Хайди Клум попал в тюрьму из-за наркотиков

Как удалось выясниь, арт-дилер был арестован во время фестиваля Burning Man, который прошел в США еще в начале сентября. У мужчины были найдены галлюциногенные грибы, в результате его обвинили в производстве и распространении наркотических средств.Но 31-летний Вито не признает своей вины, но в случае чего ему грозит до пяти лет тюремного заключения.Стоит отметить, что Вито Шнабель и Хайди Клум расстались пару недель назад, хотя до этого встречались три года.