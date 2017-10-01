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Дарья Пынзарь похвасталась ролью в кино

Сегодня, 00:11
Экс-участница знаменитого телепроекта "Дом-2" и ведущая передачи "Дневник счастливой мамы" Дарья Пынзарь сыграла в кино.

Дарья Пынзарь похвасталась ролью в кино
Дарье попалась роль подружки невесты в фильме "Счастья Здоровья!", которую зрители увидят на больших экранах с 1 февраля 2018 года.

«Сыграть в кино всегда было моей мечтой, – поведала Дарья. – Перед первым днем очень волновалась. Не могла уснуть, а когда провалилась в сон, виделись кошмары до самого утра. Но страхи оказались напрасными – на площадке я быстро нашла общий язык с актерами. Оказалось, что ни у кого из тех, кто исполняет главные роли, нет высшего актерского образования. Это позволило мне немного расслабиться... Данный опыт помог в очередной раз убедиться, что в жизни реально все.

Дарья Пынзарь похвасталась ролью в кино


Поэтому мой совет поклонникам: если вы хотите попасть в кино, но у вас нет ни диплома, ни связей, не отчаивайтесь. Ходите на кастинги, пишите письма режиссерам – и вас заметят!»

В картине также снялись Олег Верещагин, Марина Федункив, Юлия Проскурякова, так что фильм должен понравиться зрителям.

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 2 054
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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