Дарья Пынзарь похвасталась ролью в кино

Дарье попалась роль подружки невесты в фильме "Счастья Здоровья!", которую зрители увидят на больших экранах с 1 февраля 2018 года.«Сыграть в кино всегда было моей мечтой, – поведала Дарья. – Перед первым днем очень волновалась. Не могла уснуть, а когда провалилась в сон, виделись кошмары до самого утра. Но страхи оказались напрасными – на площадке я быстро нашла общий язык с актерами. Оказалось, что ни у кого из тех, кто исполняет главные роли, нет высшего актерского образования. Это позволило мне немного расслабиться... Данный опыт помог в очередной раз убедиться, что в жизни реально все.Поэтому мой совет поклонникам: если вы хотите попасть в кино, но у вас нет ни диплома, ни связей, не отчаивайтесь. Ходите на кастинги, пишите письма режиссерам – и вас заметят!»В картине также снялись Олег Верещагин, Марина Федункив, Юлия Проскурякова, так что фильм должен понравиться зрителям.