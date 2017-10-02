Роман Абрамович и Дарья Жукова вместе открыли новую выставку

Но экс-супруги смогли расстаться без взаимных упреков и сохранить дружеские отношения, что они доказали недавно. На днях в Москве состоялось открытие выставки японского художника Такаси Мураками, на котором Дарья и Роман появились вместе.Напомним, что у бывших супругов подрастают двое замечательных детей, Аарон и Лея. О разводе пара сообщила в начале августа, после чего каждому из них начали приписывать новые романы.