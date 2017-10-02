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Роман Абрамович и Дарья Жукова вместе открыли новую выставку

Сегодня, 13:25
Когда стало известно о расставании российского олигарха Романа Абрамовича и бизнесвумен Дарьи Жуковой, общественность была искренне удивлена.

Роман Абрамович и Дарья Жукова вместе открыли новую выставку
Но экс-супруги смогли расстаться без взаимных упреков и сохранить дружеские отношения, что они доказали недавно. На днях в Москве состоялось открытие выставки японского художника Такаси Мураками, на котором Дарья и Роман появились вместе.

Роман Абрамович и Дарья Жукова вместе открыли новую выставку


Напомним, что у бывших супругов подрастают двое замечательных детей, Аарон и Лея. О разводе пара сообщила в начале августа, после чего каждому из них начали приписывать новые романы.

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Ключевые слова: Роман Абрамович, Дарья Жукова

Количество просмотров: 1 209
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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