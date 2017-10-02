Напомним, что у бывших супругов подрастают двое замечательных детей, Аарон и Лея. О разводе пара сообщила в начале августа, после чего каждому из них начали приписывать новые романы.
Роман Абрамович и Дарья Жукова вместе открыли новую выставку
Сегодня, 13:25
Когда стало известно о расставании российского олигарха Романа Абрамовича и бизнесвумен Дарьи Жуковой, общественность была искренне удивлена.
Но экс-супруги смогли расстаться без взаимных упреков и сохранить дружеские отношения, что они доказали недавно. На днях в Москве состоялось открытие выставки японского художника Такаси Мураками, на котором Дарья и Роман появились вместе.
Напомним, что у бывших супругов подрастают двое замечательных детей, Аарон и Лея. О разводе пара сообщила в начале августа, после чего каждому из них начали приписывать новые романы.
Напомним, что у бывших супругов подрастают двое замечательных детей, Аарон и Лея. О разводе пара сообщила в начале августа, после чего каждому из них начали приписывать новые романы.
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Ключевые слова: Роман Абрамович, Дарья Жукова
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Количество просмотров: 1 209
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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