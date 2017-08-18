Павел Артемьев и Диана Арбенина приняли участие в международном арт-проекте, а Эвелина Бледанс оказалась в числе гостей

Гостям презентовали международный арт-проект бренда Julius Meinl «Скажи несказанное», который насчитывает уже 17 стран-участников.В театрально-поэтическом перфомансе приняли участие звезды театров - Юлия Волкова, Виталий Щанников, Александра Черкасова-Служитель, Ника Кузнецова, Павел Артемьев, Кирилл Комаров и другие актеры. Организовывал событие режиссер Кирилл Вытоптов из театра «Современник». Павлик Кузнецов, московский поэт и андеграундный художник, отвечал за визуализацию экспонатов и оформление пространства галереи.Среди экспонатов были представлены стихотворения, созданные специально к мероприятию современными авторами, среди которых оказались певица Диана Арбенина, Катя Павлова (Обе две), Надя Грицкевич (Наадя), Мария Мельникова (Маша Мария) и другие известные персонажи.Кроме непосредственно перфоманса, внимание публики было приковано к Эвелине Бледанс. Звезда недавно объявила о разводе, но ничто не выдавало её отрицательных эмоций. Напротив, Эвелина прекрасно выглядела, искренне интересовалась происходящим и собрала немало комплиментов благодаря эффектной широкополой шляпе.