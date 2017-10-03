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Паулина Андреева показала архивные снимки

Сегодня, 10:33
На днях в программе Вадима и Игоря Верников на телеканале Культура приняла участие известная актриса Паулина Андреева.

Паулина Андреева показала архивные снимки
Девушка не любит рассказывать о своей личной жизни, но в ходе передачи сделала исключение. Она поведала о детских годах, оказалось, что в детстве она была еще той хулиганкой.

Паулина Андреева показала архивные снимки


«Да, это действительно было так. У меня был сложный период, я была дерзкая, своенравная. Что удивительно, никто не может этого представить. Образ лирической героини «отклеился» от меня на втором курсе Школы-студии МХАТ.

Паулина Андреева показала архивные снимки


Мои мастера Роман Ефимович Козак и Дмитрий Владимирович Брусникин сделали вывод: «Брали мы тебя как лирическую героиню, но похоже, что имеет место быть расхождение. Не совсем, не совсем, мягко говоря», – поделилась Паулина.

Паулина Андреева показала архивные снимки


Оказалось, что до актерской карьеры Андреева хотела стать журналисткой и даже успела проучиться 2 года по данной специализации.

Паулина Андреева показала архивные снимки

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Ключевые слова: Паулина Андреева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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