Риз Уизерспун поделилась смелым архивным снимком

Знаменитая актриса Риз Уизерспун по праву считается одной из самых эффектных и красивых женщин Голливуда, но оказалось, что подростковый период актрисы был нелегким.

Недавно в микроблоге Риз появился снимок, на котором Уизерспун запечатлена в 14-летнем возрасте. Фотография опубликована в рамках флэшмоба #PuberMe, за каждый снимок ведущий Стивен Кальбер переводит по тысяче долларов жертвам урагана в Пуэрто-Рико.«Лови @nickkroll … гигантские очки, неловкие руки, чувствую себя на 14! Все ради благого дела. Бог С Пуэрто-Рико. #PuberMe #PuertoRicoRelief», — подписала снимок актриса.Фанаты положительно оценили фотографию Риз, восхитившись ее смелостью.