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Риз Уизерспун поделилась смелым архивным снимком

Сегодня, 11:10
Знаменитая актриса Риз Уизерспун по праву считается одной из самых эффектных и красивых женщин Голливуда, но оказалось, что подростковый период актрисы был нелегким.

Риз Уизерспун поделилась смелым архивным снимком
Недавно в микроблоге Риз появился снимок, на котором Уизерспун запечатлена в 14-летнем возрасте. Фотография опубликована в рамках флэшмоба #PuberMe, за каждый снимок ведущий Стивен Кальбер переводит по тысяче долларов жертвам урагана в Пуэрто-Рико.

Риз Уизерспун поделилась смелым архивным снимком


«Лови @nickkroll … гигантские очки, неловкие руки, чувствую себя на 14! Все ради благого дела. Бог С Пуэрто-Рико. #PuberMe #PuertoRicoRelief», — подписала снимок актриса.

Фанаты положительно оценили фотографию Риз, восхитившись ее смелостью.

Риз Уизерспун поделилась смелым архивным снимком

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Ключевые слова: Риз Уизерспун

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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