Женщина сообщила, что останется жить в Таиланде, она уже успела обосноваться на вилле и о возвращении в Россию даже не думает.
Дана Борисова решила остаться в Таиланде
Сегодня, 11:21
Весной этого года всех шокировала новость о наркозависимости известной телеведущей Даны Борисовой, после чего ее положили в реабилитационный центр в Таиланде.
Там Дана на протяжении полугода проходила реабилитацию, и по словам Борисовой, ей теперь стало гораздо лучше. Теперь же телеведущая признается, что хочет помогать тем людям, которые также, как и она, попали в беду.
Женщина сообщила, что останется жить в Таиланде, она уже успела обосноваться на вилле и о возвращении в Россию даже не думает.
Женщина сообщила, что останется жить в Таиланде, она уже успела обосноваться на вилле и о возвращении в Россию даже не думает.
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Ключевые слова: Дана Борисова
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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