Дана Борисова решила остаться в Таиланде

Весной этого года всех шокировала новость о наркозависимости известной телеведущей Даны Борисовой, после чего ее положили в реабилитационный центр в Таиланде.

Там Дана на протяжении полугода проходила реабилитацию, и по словам Борисовой, ей теперь стало гораздо лучше. Теперь же телеведущая признается, что хочет помогать тем людям, которые также, как и она, попали в беду.Женщина сообщила, что останется жить в Таиланде, она уже успела обосноваться на вилле и о возвращении в Россию даже не думает.