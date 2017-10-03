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Дана Борисова решила остаться в Таиланде

Сегодня, 11:21
Весной этого года всех шокировала новость о наркозависимости известной телеведущей Даны Борисовой, после чего ее положили в реабилитационный центр в Таиланде.

Дана Борисова решила остаться в Таиланде
Там Дана на протяжении полугода проходила реабилитацию, и по словам Борисовой, ей теперь стало гораздо лучше. Теперь же телеведущая признается, что хочет помогать тем людям, которые также, как и она, попали в беду.

Женщина сообщила, что останется жить в Таиланде, она уже успела обосноваться на вилле и о возвращении в Россию даже не думает.

Дана Борисова решила остаться в Таиланде

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Ключевые слова: Дана Борисова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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