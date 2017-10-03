Мария Аронова прокомментировала информацию о своей болезни

По информации, Аронова обратилась к специалистам, которые начали лечение от страшного заболевания. Наконец-то сама актриса решила ответить на эти слухи.«Послушайте, себя надо успокаивать только одним. До тех пор, пока пишут, значит, ты интересен, и тебя любят. Со мной все прекрасно, и это гадкие, отвратительные слухи, которые распущены. Я очень надеюсь, что не будет людей, которые побеспокоят моего 76-летнего отца. Вот что ужасно, никто же не считается с этим. У меня пожилой папа, маленькая дочь в пограничном возрасте, ей 13 лет, которая может на это отрефлексировать. Вот это отвратительно», – сообщила Мария.Непонятно, откуда взялась информация о страшном заболевании, но известно, что мама Ароновой скончалась от рака, когда женщине было 23 года.